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Spor

Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı tarihi farkla geçerek Play-In'e kaldı

THY Euroleague'in 34'üncü ve son haftasında A. Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Sırp ekibi Kızılyıldız'ı 100-55'lik skorla mağlup etti ve Play-In'e kaldı. Maçın en skorer ismi Anadolu Efesli Elijah Bryant oldu.

IHA11 Nisan 2024 Perşembe 22:45 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı tarihi farkla geçerek Play-In'e kaldı
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THY Euroleague'in son haftasında A. Efes evinde Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar devreye 45-31 önde girdiği maçta parkeden 100-55'lik skorla galip ayrıldı. Efes bu sonuçla normal sezonu 17 galibiyet, 17 mağlubiyetle tamamladı ve Play-In'e kaldı. Efes'in rakibi yarın oynanacak Virtus Bologna - Baskonia müsabakasından sonra belli olacak.

Kırmızı-beyazlılar ise sezonu 11 galibiyet, 23 mağlubiyetle 16. sırada bitirdi.

Müsabakanın en skoreri Efes'te 26 sayı ile oynayan Elijah Bryant olurken, Kızılyıldız'da da Luka Mitrovic 10 sayı ile takımına katkı verdi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Piotr Pastusiak, Hugues Thepenier

A. Efes: Shane Larkin 2, Rodrigue Beaubois 4, Elijah Bryant 26, Will Clyburn 9, Darius Thompson 4, Tibor Pleiss 5, Justus Hollatz 7, Ercan Osmani 12, Dan Oturu 13, Erkan Yılmaz 3, Derek Willis 15, Tyrique Jones

Başantrenör: Tomislav Mijatovic

Kızılyıldız: Javonte Smart 2, Milos Teodosic 2, Adam Hanga 6, Trey Thompkins 3, Luka Mitrovic 11, Branko Lazic, Mike Tobey, Joel Bolombey 6, Dalibor Ilic, Nemanja Nedovic 11, Rokas Giedraitis 11, Yago Dos Santos 3

Başantrenör: Ioannis Sfairopoulos

1. Periyot: 15-11 (Efes lehine)

Devre: 45-31 (Efes lehine)

3. Periyot: 76-44 (Efes lehine)

5 faul alanlar: Milos Teodosic, Joel Bolombey (Kızılyıldız), Tyrique Jones (Efes)

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