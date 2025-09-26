İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5774
  • EURO
    48,6728
  • ALTIN
    5039.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Anadolu Efes lige galibiyetle başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, sahasında Esenler Erokspor'u ağırladı. Anadolu Efes, ilk hafta maçından 90-76 galibiyetle ayrıldı.

HABER MERKEZİ26 Eylül 2025 Cuma 21:51 - Güncelleme:
Anadolu Efes lige galibiyetle başladı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, sahasında Esenler Erokspor'u ağırladı.

Anadolu Efes, ilk hafta maçından 90-76 galibiyetle ayrıldı.

Bu mücadelede en skorer isim Esenler Erokspor'da 23 sayı kaydeden Jermaine Love oldu. Anadolu Efes'te ise 16'şar sayı kaydeden Isaia Cordinier ve Şehmus Hazer galibiyette önemli rol oynadı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Murat Ciner

ANADOLU EFES: Cordinier 16, Weiler-Babb 2, Ercan Osmani 14, Dessert 11, Erkan Yılmaz 4, Şehmus Hazer 16, Loyd 4, Papagiannis 8, Swider 8, Smits 7

ESENLER EROKSPOR: Simmons 6, Egehan Arna 3, Galloway 10, Crawford 17, Cornelie 3, Love 23, Thurman 9, Gant 3, Metehan Akyel 2, Erten Gazi

1'İNCİ PERİYOT: 24-15

DEVRE: 48-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-49

  • Anadolu Efes
  • Esenler Erokspor
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.