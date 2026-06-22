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Spor

Anadolu Efes, Matthew Strazel ile anlaşmak üzere

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Monaco forması giyen Fransız oyun kurucu Matthew Strazel ile anlaşmaya çok yakın.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 11:18 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Matthew Strazel ile anlaşmak üzere
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Anadolu Efes'te yeni sezon kadro planlaması kapsamında Matthew Strazel hamlesi gündeme geldi.

Lacivert-beyazlıların, AS Monaco'da forma giyen Fransız oyun kurucuyla iki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor.

Strazel'in Monaco ile mevcut sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle Anadolu Efes'in bu transferi tamamlamak için Fransız kulübüne önemli bir fesih bedeli ödemesi bekleniyor.

Monaco'nun yaz transfer döneminde kadrosundaki birçok değerli oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda kalabileceği belirtilirken, Strazel'in Anadolu Efes'e transferi bu sürecin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

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