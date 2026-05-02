İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes, Mersin deplasmanında galip geldi
Spor

Anadolu Efes, Mersin deplasmanında galip geldi

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta maçında deplasmanda Mersin Spor'u 88-86 yendi.

HABER MERKEZİ2 Mayıs 2026 Cumartesi 17:58
Anadolu Efes, Mersin deplasmanında galip geldi
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor'u 88-86 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

Mersin Spor: Olaseni 19, Cowan 16, Cruz 23, Ergi Tırpancı 2, White, Kartal Özmızrak, March 14, Koray Çekici, Hakan Sayılı, Chassang 7, Enoch 5

Anadolu Efes: Larkin 20, Loyd 16, Dozier 9, Poirier 13, Ercan Osmani 4, Beaubois 6, Şehmus Hazer 8, Swider 5, Erkan Yılmaz 5, David Mutaf, Jones 2

1. Periyot: 25-29

Devre: 50-52

3. Periyot: 68-71

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.