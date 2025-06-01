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Spor

Anadolu Efes, Mersin'i geçti ve adını yarı finale yazdırdı

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor ile karşılaştı. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 84-81 kazandı ve seride 2-0 öne geçerek adını yarı finale yazdırdı.

AA1 Haziran 2025 Pazar 22:05 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Mersin'i geçti ve adını yarı finale yazdırdı
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Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor ile karşılaştı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 84-81 kazandı ve seride 2-0 öne geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Serinin ilk maçında Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Mersin Spor'u 92-71 mağlup etmişti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız

Mersin Spor: Olaseni 14, Cobbs 10, Cruz 27, Canberk Kuş 8, Manek 15, Pineiro 2, Efienayi 5, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı

Anadolu Efes: Bryant 15, Rıdvan Öncel 8, Thompson 4, Oturu 9, Willis 6, Larkin 9, Dozier 17, Poirier 6, Ercan Osmani 10, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 18-25

Devre: 38-52

3. Periyot: 61-66

Beş faulle çıkan: 39.50 Cruz (Mersin Spor)

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