Anadolu Efes, Mersin'i geçti ve adını yarı finale yazdırdı

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor ile karşılaştı.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes 84-81 kazandı ve seride 2-0 öne geçerek adını yarı finale yazdırdı.
Serinin ilk maçında Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Mersin Spor'u 92-71 mağlup etmişti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız
Mersin Spor: Olaseni 14, Cobbs 10, Cruz 27, Canberk Kuş 8, Manek 15, Pineiro 2, Efienayi 5, Kartal Özmızrak, Deniz Kılıçlı
Anadolu Efes: Bryant 15, Rıdvan Öncel 8, Thompson 4, Oturu 9, Willis 6, Larkin 9, Dozier 17, Poirier 6, Ercan Osmani 10, Erkan Yılmaz
1. Periyot: 18-25
Devre: 38-52
3. Periyot: 61-66
Beş faulle çıkan: 39.50 Cruz (Mersin Spor)