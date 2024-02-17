Anadolu Efes mi, Fenerbahçe Beko mu? ING Türkiye Kupası sahibini buluyor

Konya'da düzenlenen ING Türkiye Kupası dörtlü finalde A.Efes ve Fenerbahçe, finale yükselen takımlar oldu. İki ekip Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde yarın saat 15.30'da karşılaşacak. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan takımların yer aldığı kupada, çeyrek final sonrası bir üst tura kalan A. Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka yarı finalde mücadele etti.

Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde, Pınar Karşıyaka'yı 81-77'lik skorla mağlup ederek tur atlayan A.Efes ile Beşiktaş karşısında 99-68'lik skorla galip gelerek adını finale yazdıran Fenerbahçe'nin mücadelesinde galip gelen taraf kupayı müzesine götürecek.