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Spor

Anadolu Efes mi, Fenerbahçe Beko mu? ING Türkiye Kupası sahibini buluyor

Konya'da düzenlenen ING Türkiye Kupası dörtlü finalde tamamlanan yarı final maçları sonrasında, final bileti alan Anadolu Efes ile Fenerbahçe yarın saat 15.30'da karşı karşıya gelecek.

IHA17 Şubat 2024 Cumartesi 10:36 - Güncelleme:
Anadolu Efes mi, Fenerbahçe Beko mu? ING Türkiye Kupası sahibini buluyor
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Konya'da düzenlenen ING Türkiye Kupası dörtlü finalde A.Efes ve Fenerbahçe, finale yükselen takımlar oldu. İki ekip Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde yarın saat 15.30'da karşılaşacak. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan takımların yer aldığı kupada, çeyrek final sonrası bir üst tura kalan A. Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka yarı finalde mücadele etti.

Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde, Pınar Karşıyaka'yı 81-77'lik skorla mağlup ederek tur atlayan A.Efes ile Beşiktaş karşısında 99-68'lik skorla galip gelerek adını finale yazdıran Fenerbahçe'nin mücadelesinde galip gelen taraf kupayı müzesine götürecek.

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