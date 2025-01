Anadolu Efes, Milan maçıyla galibiyet hasretine son vermek istiyor

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 23. haftasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 22 maçta 10 galibiyet, 12 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 14. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'ı yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

İtalyan ekibi ise 12 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez rakiplerine mağlup oldu ve averajla 9. sırada kendine yer buldu.

LUCA BANCHI: "GİDİŞATIMIZI BU MAÇ İLE DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Anadolu Efes başantrenörü Luca Banchi, bu karşılaşmanın öncesinde açıklamalarda bulundu.

Koç Banchi'nin maç önü görüşleri şu şekilde:

"Bu maç, EuroLeague'de kazanma isteğimizi göstermemiz için bir fırsat. Şu anki gidişatımızı da bu maç ile değiştirebiliriz. Olimpia Milano, İstanbul'a güçlü bir motivasyonla gelecek olan muhtemel bir Playoff takımı. Onları çok gururlu bir takım olarak tanıyorum, bu maçın her iki takım için ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Bu yüzden son maçlardaki tecrübelerimize istinaden bu maça doğru odaklanacağımızı, kararlılık göstereceğimizi ve bizi rekabet ettirecek bir basketbol oynayacağımızı umuyorum. Çünkü bu, her bir pozisyonun önemli olduğu bir lig. Gerçekten farklı bir performans seviyesinde, farklı bir oyun sergilemek istiyoruz."

ETTORE MESSINA: "ANADOLU EFES, FINAL FOUR KALİTESİNDE BİR KADROYA SAHİP"

Olimpia Milano başantrenörü Ettore Messina, bu karşılaşmanın öncesinde açıklamalarda bulundu.

Koç Messina'nın maç önü görüşleri şu şekilde:

"Sakatlığı bulunan oyuncularımızdan Leandro Bolmaro ve Zach LeDay'in oynayıp oynamayacaklarına yarın sabah karar vereceğiz. Eksiklerimizden dolayı zor bir durumdayız, bu nedenle her maçta ve her idmanda bir uyum içerisinde hareket edip gelişmeye devam etmemiz gerekiyor. Anadolu Efes şu sıralar zorlu bir dönemden geçmesine rağmen Final Four kalitesinde bir kadroya sahip. Dolayısıyla bu maçın bizim için çok zor geçeceğinden en ufak bir şüphem yok."

AVRUPA'DA 859. RANDEVU

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan karşısında Avrupa kupalarında 859. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 858 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 376 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 611. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 610 müsabakanın 325'ini kazandı, 285'inden mağlubiyetle ayrıldı.