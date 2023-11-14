İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6393
  • EURO
    31,1829
  • ALTIN
    1806.85
  • BIST100
    7671.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Anadolu Efes, Monaco'da galip!

THY Avrupa Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, Fransız ekibi Monaco'ya konuk oldu. Anadolu Efes, parkeden 89-82 galip ayrıldı ve bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı.

AA14 Kasım 2023 Salı 23:33 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Monaco'da galip!
ABONE OL

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında konuk olduğu Fransa Ligi takımlarından Monaco'yu 89-82 yendi.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki ilk deplasman galibiyetini alan lacivert-beyazlı ekip, toplamda 4. galibiyetine ulaştı. Sezona iyi başlayan Monaco ise 3. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes'te 25 sayıyla maçın en skoreri olan Larkin ile 21 sayı üreten Beaubois ve 16 sayıyla oynayan Thompson galibiyette önemli rol oynadı.

Lacivert-beyazlılar, çift maç haftasında bir sonraki müsabakada 16 Kasım Perşembe günü deplasmanda İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani'ye konuk olacak.

Monaco: Loyd 19, Brown 13, Motiejunas 13, Ouattara 3, James 12, Okobo 5, Blossomgame, Diallo 10, Walker 2, Hall 3, Cornelie 2

Anadolu Efes: Larkin 25, Beaubois 21, Thompson 16, Willis 8, Zizic 6, Clyburn 4, Pleiss 7, Hollatz, Jones 2, Erkan Yılmaz

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Luka Kardum (Hırvatistan), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)

Salon: Gaston Medecin

1. Periyot: 25-28

Devre: 44-48

3. Periyot: 66-69

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.