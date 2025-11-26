İSTANBUL 22°C / 12°C
Anadolu Efes, Monaco'ya farklı mağlup

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında konuk olduğu Fransız ekibi Monaco'ya 102-66 mağlup oldu.

Haber Merkezi26 Kasım 2025 Çarşamba 23:52 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Monaco'ya farklı mağlup
Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'ya 36 sayı farkla 102-66 yenildi.

Lacivert-beyazlılar karşılaşmayı 23 top kaybıyla tamamladı.

Anadolu Efes 8. mağlubiyetini yaşarken, Monaco 8. galibiyetini elde etti.

Salon: Gaston Medecin

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail), Milos Koljensic (Karadağ)

Monaco: Okobo 9, Blossomgame 6, Makoundou 9, Michineau, Theis 17, Diallo 13, James 7, Hayes 12, Tarpey 5, Nedovic 3, Strazel 12, Mirotic 9

Anadolu Efes: Loyd 13, Weiler-Babb 1, Cordinier 16, Smits 9, Ercan Osmani 12, Şehmus Hazer 6, Dessert, Swider 3, Erkan Yılmaz 2, Jones 2, David Mutaf 2

1. Periyot: 25-22

Devre: 50-43

3. Periyot: 70-53

