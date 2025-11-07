Anadolu Efes, Olimpia Milano'ya ikinci uzatmada kaybetti

THY EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes, iki kez uzatmaya giden maçta Olimpia Milano'ya 97-93 mağlup oldu.

Yakın geçen ilk çeyrek 16-16'lık eşitlikle tamamlanırken Anadolu Efes, devreye 36-33 önde girdi. Karşılaşmanın üçüncü çeyreği konuk ekibin üstünlüğüyle geçilidi ve Milano son bölüme 59-48 önde başladı.

Son çeyrekte Anadolu Efes farkı azalttı ve son 2 dakikalık bölüme konuk ekip 68-66'lık üstün girdi. Yakın geçen son dakikaların ardından Anadolu Efes bitime 14 saniye kala eşitliği yakaladı ve skoru 73-73 yaptı. Maçın son anları nefes keserken normal süre 73-73'lük eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Mücadelenin ilk uzatma bölümü büyük çekişmeye sahne oldu ve son saniyelere yine beraberlikle girildi. Anadolu Efes, ilk uzatmanın son hücumunda PJ Dozier'ın şutunda isabeti bulamadı ve karşılaşma bir kez daha uzatmaya gitti.

Maçın ikinci uzatma devresinde ise Milano üstünlüğü yakaladı ve karşılaşmayı 97-93 kazandı. Anadolu Efes bu sonuçla EuroLeague'deki altıncı yenilgisini aldı.