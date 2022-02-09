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Spor

Anadolu Efes, Olympiakos'a konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 14:33 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:33
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 23 karşılaşmada 12 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDA 751. RANDEVU

Anadolu Efes, Olympiakos müsabakasıyla Avrupa kupalarında 751. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 750 karşılaşmada 427 galibiyet ve 323 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 503. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 502 karşılaşmada 270 galibiyet elde etti, 232 kez rakiplerine mağlup oldu.

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