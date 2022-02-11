Anadolu Efes, Olympiakos'a son saniyede kaybetti

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle 87-85 yenildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24. karşılaşmada 12. mağlubiyetini yaşadı.
SALON: Barış ve Dostluk
HAKEMLER: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carmelo Paternico (İtalya), Milos Koljensic (Karadağ)
OLYMPİAKOS: Dorsey 19, Fall 10, Sloukas 23, Vezenkov 16, Papanikolaou 3, Martin 1, McKissic 6, Lountzis, Larentzakis 5, Printezis 4
ANADOLU EFES: Larkin 11, Beaubois 13, Singleton 4, Pleiss 14, Micic 12, Dunston 9, Simon 8, Moerman 11, Bryant 3
1. PERİYOT: 26-17
DEVRE: 42-41
3. PERİYOT: 61-61
NORMAL SÜRE: 75-75
DİSKALİFİYET: 27.54 Simon (Anadolu Efes)
5 FAULLE ÇIKAN: 38.12 Beaubois (Anadolu Efes)