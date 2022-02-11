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Spor

Anadolu Efes, Olympiakos'a son saniyede kaybetti

THY Avrupa Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 87-85 mağlup oldu.

11 Şubat 2022 Cuma 00:06 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 00:06
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle 87-85 yenildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24. karşılaşmada 12. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Barış ve Dostluk

HAKEMLER: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carmelo Paternico (İtalya), Milos Koljensic (Karadağ)

OLYMPİAKOS: Dorsey 19, Fall 10, Sloukas 23, Vezenkov 16, Papanikolaou 3, Martin 1, McKissic 6, Lountzis, Larentzakis 5, Printezis 4

ANADOLU EFES: Larkin 11, Beaubois 13, Singleton 4, Pleiss 14, Micic 12, Dunston 9, Simon 8, Moerman 11, Bryant 3

1. PERİYOT: 26-17

DEVRE: 42-41

3. PERİYOT: 61-61

NORMAL SÜRE: 75-75

DİSKALİFİYET: 27.54 Simon (Anadolu Efes)

5 FAULLE ÇIKAN: 38.12 Beaubois (Anadolu Efes)

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