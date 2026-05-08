  • Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece karşısında galip geldi
Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece karşısında galip geldi

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftasında evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 113-79 yendi.

AA8 Mayıs 2026 Cuma 21:57
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30'uncu ve son haftasında Anadolu Efes, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 113-79 yendi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Tolga Edis, Murat Ciner, Halil Erkoç

Anadolu Efes: Larkin 5, Weiler-Babb 10, Smits 9, Dessert 8, Dozier 13, Şehmus Hazer 17, Burak Can Yıldızlı, Swider 10, David Mutaf 17, Ercan Osmani 8, Erkan Yılmaz 4, Jones 12

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 15, Pusica 3, Metin Türen 3, Pipes 15, Mensah 17, Yiğit Özkan, Aybars Varlı 5, Talha Yiğit Aydın, Muhaymin Mustafa 8, Can Kaan Turgut 6, Gavrilovic 7

1. Periyot: 29-21

Devre: 55-35

3. Periyot: 85-57

