İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2025 Cumartesi / 6 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5992
  • EURO
    43,6545
  • ALTIN
    4018.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes-Panathinaikos maçında gergin anlar! Ergin Ataman taraftarla tartıştı
Spor

Anadolu Efes-Panathinaikos maçında gergin anlar! Ergin Ataman taraftarla tartıştı

Anadolu Efes tribünleri ile Ergin Ataman arasında maçın son dakikasında gerginlik yaşandı. Ataman bunun üzerine maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti.

Haber Merkezi2 Mayıs 2025 Cuma 23:24 - Güncelleme:
Anadolu Efes-Panathinaikos maçında gergin anlar! Ergin Ataman taraftarla tartıştı
ABONE OL

Anadolu Efes tribünleri, Panathinaikos ile oynana THY EuroLegue playoff 4. maçının son bölümünde 'Ergin Ataman mola alsana' tezahüratları yaptı.

Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik,"Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'nde kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi.

Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.

  • Anadolu Efes tribünleri
  • Ergin Ataman
  • Panathinaikos

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.