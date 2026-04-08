Anadolu Efes, Partizan'ı uzatmada geçti

Anadolu Efes, EuroLeague'de Partizan ile oynadığı maçın normal süresini 65-65 tamamladıktan sonra uzatmada 79-72 galip geldi.

8 Nisan 2026 Çarşamba 23:47
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 36. haftasında Anadolu Efes, normal süresi 65-65 tamamlanan maçta Sırbistan ekibi Partizan'ı uzatmada 79-72 mağlup etti.

Bu sezon EuroLeague'de 4 maç sonra kazanan lacivert-beyazlı takım, 11. galibiyetini aldı. Partizan ise 21. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes, Loyd'un etkili olduğu ilk periyodu 15-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan Partizan, Milton'un skorer oyunuyla farkı çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına 36-24 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde iki takım da skor bulmakta zorlandı. Karşılıklı basketlere sahne olan kalan dakikalarda farkın 6 sayının altına inmesine izin vermeyen Partizan, son çeyreğe 50-43 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyreğe istekli başlayan Anadolu Efes, Poirier'nin basketiyle 35. dakikada öne geçti: 56-55. Skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği kalan bölümde Partizan, bitime 4 saniye kala serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla skoru eşitledi: 65-65. Lacivert-beyazlılar, son hücumda Poirier ile skor üretemedi ve karşılaşmanın normal süresi 65-65 tamamlandı.

Uzatma bölüme 7-0'lık seriyle başlayan ve üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 79-72 kazandı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Jordi Aliaga (İspanya), Christian Theis (Almanya)

Anadolu Efes: Weiler-Babb 6, Loyd 24, Dozier 2, Ercan Osmani 6, Poirier 17, Larkin 9, Beaubois, Şehmus Hazer 3, Smits 3, Dessert 2, Erkan Yılmaz 3, Jones 4

Partizan: Jones 11, Brown 11, Radanov 8, Bonga 10, Fernando 2, Calathes 5, Milton 12, Osetkowski 7, Pokusevski 3, Lakic 3

1. Periyot: 15-13

Devre: 24-36

3. Periyot: 43-50

Normal süre: 65-65

Beş faulle çıkan: 42.27 Milton (Partizan)

