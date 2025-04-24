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Spor

Anadolu Efes play-off turu ikinci maçında Panathinaikos deplasmanında

THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Anadolu Efes deplasmanda Ergin Ataman'ın takımı v ile karşılaşacak.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2025 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Anadolu Efes play-off turu ikinci maçında Panathinaikos deplasmanında
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off turu ikinci maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'la bir kez daha deplasmanda karşılaşacak.

OAKA'da oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma s Sport Plus ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Yunanistan temsilcisi, play-off serisinin ilk karşılaşmasında salı günü 87-83 galip geldi ve 1-0 öne geçti.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, ilk iki mücadelede ev sahibi olsa da Anadolu Efes yarınki müsabakada galip gelerek sahasında oynayacağı iki maç öncesinde seride durumu eşitlemek ve dezavantajı lehine çevirmek istiyor.

Beş maç üzerinden oynanacak seride üç galibiyet alan takım, Dörtlü Final'e yükselecek.

Play-off eşleşmesinin bir sonraki karşılaşması 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

AVRUPA'DA 872. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 872. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 871 karşılaşmada 492 galibiyet, 379 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 624. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 623 maçın 335'ini kazandı, 288'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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