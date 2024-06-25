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Spor

Anadolu Efes, Poirier'i açıkladı

Anadolu Efes, son olarak Real Madrid'de forma giyen Fransız pivot Vincent Poirier ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

25 Haziran 2024 Salı 15:39 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Poirier'i açıkladı
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Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de istediği performansı sergileyemeyen ve yeniden yapılanmaya giden Anadolu Efes yeni transferini açıkladı.

Anadolu Efes resmi sitesinden yaptığı açıklamada Vincent Poirier ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İşte Anadolu Efes'in o açıklaması:

"Fransız pivot Vincent Poirier ile 3 sezonluk sözleşme imzaladık!

Welcome Vincent!

BenimYerimBurası"

37 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla EuroLeague'de 37 resmi maça çıkan Vincent Poirier bu karşılaşmalarda 9 sayı, 5.3 ribaund ve 1.5 blok ortalamaları tutturdu.

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