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Spor

Anadolu Efes, Real Madrid'e şans tanımadı

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 10'uncu haftasında konuk olduğu İspanya'nın Real Madrid ekibini 64-74 mağlup etti.

15 Kasım 2024 Cuma 01:14 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Real Madrid'e şans tanımadı
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında konuk olduğu İspanya ekibi Real Madrid'i 74-64 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 5'i deplasmanda olmak üzere 6. galibiyetini aldı. Real Madrid ise sahasında ilk, toplamda ise 6. yenilgisini yaşadı.

Wizink Center'da oynanan karşılaşmaya çok etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 19-6 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hız kesmeyerek iyi oyununu sürdüren ve farkı açan lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 47-25 üstün girdi.

Üçüncü periyodu 58-49 önde geçen Anadolu Efes, karşılaşmadan da 74-64 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takımda mücadelede forma giyen 11 oyuncudan 10'u skor üretti. Alınan galibiyete Elijah Bryant 13, Jordan Nwora ile Darius Thompson ise 10'ar sayılık katkı sağladı.

SALON: Wizink

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Uros Nikolic, Eduard Udyanskyy

REAL MADRID: Hezonja 13, Campazzo 20, Tavares 4, Abalde 4, Gonzalez 2, Deck 10, Llull 6, Ibaka 5, Rathan-Mayes, Ndiaye

ANADOLU EFES: Thompson 10, Poirier 8, Beaubois 9, Ercan Osmani 5, Johnson 3, Smits 8, Bryant 13, Nwora 10, Oturu 5, Willis 3, Doğuş Özdemiroğlu

1'İNCİ PERİYOT: 6-19

DEVRE: 25-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-58

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