Anadolu Efes, Real Madrid'e şans tanımadı

Basketbol THY Euroleague'nin 25. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Real Madrid'i 79-73 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 12. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 12. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Anadolu Efes, 3. dakika 8-0'lık seri yakaladı. Molanın ardından çabuk toparlanan Real Madrid, 5. dakikada farkı 2'ye indirdi: 10-8. Fernando ile skor üretmeye çalışan İspanya temsilcisi karşısında pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle farkı yeniden açan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Real Madrid üstün bir oyun ortaya koydu. Llull'un devreye girmesiyle hücum çeşitliliğini arttıran eflatun-beyazlılar, Tavares'i pota altında etkili kullandı. Konuk takımda Hugo Gonzalez, bitime 1 saniye kala kaydettiği dış atışı sayıya çevirdi ve soyunma odasına 38-38 eşitlikle gidildi.

Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Başa baş geçen periyodun son bölümünü daha iyi oynayan Real Madrid, dördüncü ve son çeyreğe 61-56 üstün girdi.

Dördüncü periyoda 9-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 33. dakikada 4 sayılık fark elde etti: 65-61. Lacivert-beyazlı ekip, ağırlıklı olarak pota altından kaydettiği sayılarla 36. dakikada farkı 8'e yükseltti: 75-67. Real Madrid, Hezonja'nın art arda kaydettiği dış atışlarla 38. dakikada farkı 2'ye çekti: 75-73. Kalan bölümde kritik basketler bulan ve iyi savunma yapan Anadolu Efes, karşılaşmadan 79-73 galip ayrıldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Maxime Boubert (Fransa)

Anadolu Efes: Thompson 12, Bryant 21, Nwora 6, Ercan Osmani 5, Poirier 15, Beaubois 5, Smits 3, Dozier 8, Oturu 4, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz

Real Madrid: Campazzo 5, Hezonja 18, Abalde 10, Musa, Fernando 11, Smith 2, Gonzalez 11, Garuba, Tavares 6, Llull 5, Feliz 5

1. Periyot: 25-17

Devre: 38-38

3. Periyot: 56-61