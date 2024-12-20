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Spor

Anadolu Efes seriye bağladı

THY EuroLeague'in 17. haftasında Anadolu Efes ile Partizan karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Anadolu Efes 86-77 skorla kazandı.

20 Aralık 2024 Cuma 22:32 - Güncelleme:
Anadolu Efes seriye bağladı
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Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftasının ikinci ayağında 17. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, Partizan'ı konuk etti.

Anadolu Efes, Partizan karşısında son çeyrekteki performansıyla rakibini 86-77 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatırken toplamda 10. galibiyetini aldı. Partizan çift maç haftasında 2'de 0 yaparken 10. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes'te Ercan Osmani 25 sayı – 6 ribaund – 4 asist ile EuroLeague kariyer rekorunu kırarken Rodrigue Beuabois 12 sayı – 2 ribaund, Shane Larkin 11 sayı – 6 asist, Jordan Nwora 11 sayı – 3 ribaund, Darius Thompson 11 sayı – 11 asist, Daniel Oturu ve Vincent Poirier 6 sayıyla mücadele etti.

Partizan'da Tyrique Jones 23 sayı – 5 ribaund, Sterling Brown 15 sayı – 2 asist, Duane Washington 10 sayı – 3 asist, Carlik Jones 8 sayı – 4 asist, Isaac Bonga 8 sayı – 3 ribaund, Brandon Davies 7 sayıyla maçı tamamladı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Emilio Perez (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin)

Anadolu Efes: Bryant 2, Thompson 11, Nwora 11, Poirier 6, Ercan Osmani 25, Larkin 11, Oturu 6, Beaubois 12, Smits 2, Johnson

Partizan: Brown 15, Carlik Jones 8, Pokusevski 4, Bonga 8, Tyrique Jones 23, Nakic 2, Mike, Washington 10, Davies 7

1. Periyot: 20-27

Devre: 33-38

3. Periyot: 58-61

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