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Spor

Anadolu Efes seriye bağladı

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 31. haftasında konuk ettiği Baskonia'yı 82-76 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Haber Merkezi26 Mart 2025 Çarşamba 22:35 - Güncelleme:
Anadolu Efes seriye bağladı
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THY Euroleague 31. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia ekibini konuk etti.

Basketbol Gelişim salonunda oynanan müsabakayı Anadolu Efes 92-76 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Euroleague'deki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Anadolu Efes, ligdeki 17. galibiyetini aldı.

Üst üste 4. yenilgisini alan konuk ekip Baskonia, 18. mağlubiyetini aldı.

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Anadolu Efesli Beaubois'in üç sayılık basketiyle başlayan mücadelede Baskonia, Sedekerskis peş peşe basketleriyle lacivert-beyazlıların hızla öne geçmesini engelledi. İlk çeyreğin 5. dakikası Anadolu Efes'in 14-10 üstünlüğüyle geçilse de İspanya temsilcisi kısa sürede skoru dengeledi. Baskonia'nın hücumda kaybettiği topları iyi değerlendiren lacivert-beyazlılar, Oturu'nun üst üste basketlerinin ardından ilk çeyreği 28-22 önde tamamladı.

İkinci bölümde de etkili oyununa devam eden Anadolu Efes, 13. dakikada farkı 11 sayıya yükseltti (37-26). Üst üste iki üç sayılık basketle aranın daha fazla açılmasına izin vermeyen Baskonia, ev sahibinin pota altında harcadığı fırsatları da değerlendirerek farkı 2 sayıya kadar düşürdü (39-37). Kısa sürede toparlanarak oyunda yeniden etkin hale gelen Anadolu Efes, soyunma odasına 49-44 galip gitti.

Müsabakanın üçüncü bölümüne iyi başlayan taraf İspanyol ekibi oldu. Anadolu Efes'e uzun süre sayı bulma şansı vermeyen Baskonia, 8-0'lık seriyle öne geçmeyi başardı. Bryant ve Ercan Osmani'nin sayılarıyla suskunluğunu bozan lacivert-beyazlı ekip, 7-0'lık seriyle skoru tekrar lehine çevirdi. Beaubois ve Larkin'in kritik anlarda bulduğu sayılarla rakibinin üstünlük kurmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 67-59 üstünlükle noktaladı.

Son çeyrekte farkı daha da arttırmaya başlayan Anadolu Efes, Dozier'in üst üste bulduğu basketlerle periyodun ilk dakikalarında skoru 71-59 yaptı. İyi oyununu son bölümde de sürdüren lacivert-beyazlılar, Larkin'in üç sayılık basketiyle son dakikaya girilirken farkı 16 sayıya yükseltti (90-74). Anadolu Efes karşılaşmayı 92-76 kazandı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Steve Bittner (Almanya)

Anadolu Efes: Beaubois 18, Bryant 11, Thompson 4, Poirier 10, Ercan Osmani 5, Larkin 16, Nwora 2, Smits 6, Dozier 7, Oturu 8, Willis 5

Baskonia: Howard 15, Sedekerskis 8, Cabarrot 9, Forrest 17, Diop 10, Jaramaz 3, Rogkavopoulos 10, Hall 2, Moneke 2, Samanic

1. periyot: 28-22

Devre: 49-44

3. periyot: 67-59

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