Basketbol Süper Lig ekiplerinden Anadolu Efes, Shane Larkin'e veda etti.

Anadolu Efes, yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2018'de aramıza katıldığında, bu yolculuğun bizi nereye götüreceğini bilmiyorduk. Ama daha ilk günden, buraya sadece basketbol oynamaya gelmediğin, hayatlarımızda çok daha fazla yere sahip olacağın belliydi.

Birlikte hayal kurduk ve sonra bu hayaller gerçeğe dönüştü. İki EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere sayısız kupa, zafer, tarihi performans ve tabii ki rekorlar...

Bugün sadece bir basketbolcuya değil, pek çok çocuğun rol modeline ve kulüp tarihimizde her zaman çok özel bir yere sahip olacak örnek bir sporcuya veda ediyoruz.

Bize yaşattığın her şey için çok teşekkürler Sugar Shane!"

Shane Larkin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrılık kararının kolay olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Son 8 yıldaki her şey için teşekkür ederim ancak ben gidiyorum. Bu çok zor bir karardı. Bunu yapmak zorunda kalmamak için neredeyse sonuna kadar gittim. Bunun neden olduğunu kimse bilmiyor."