İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8665
  • EURO
    52,9541
  • ALTIN
    6951.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes, Sinan Erdem'de Galatasaray'ı geçti
Spor

Anadolu Efes, Sinan Erdem'de Galatasaray'ı geçti

Anadolu Efes, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 87-80 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla ligde kritik bir galibiyet elde etti.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 21:05
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda 87-80 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız

Galatasaray MCT Technic: Robinson, Rıdvan Öncel, Palmer 6, Gillespie 15, White 11, McCollum 21, Can Korkmaz 3, Meeks 8, Buğrahan Tuncer 14, Muhsin Yaşar 2

Anadolu Efes: Larkin 11, Loyd 21, Dozier 7, Poirie 12, Ercan Osmani 6, Beaubois 5, Şehmus Hazer 13, Dessert 10, Erkan Yılmaz 2, Smits, Mutaf

1. Periyot: 15-25

Devre: 41-43

3. Periyot: 63-62

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.