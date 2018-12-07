Anadolu Efes sonunu getiremedi

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti.

İki takım da hücumda etkili olarak karşılaşmaya başladılar. Temsilcimiz, Tibor Pleiss ile Real Madrid ise Llull ile sayılar buldu ve ilk 5 dakikalık bölüm Anadolu Efes'in 15-14'lük üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde Efes, Pleiss ile etkinliğini sürdürse de ilk çeyrek 23-23 eşitlikle sona erdi.

İkinci çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünü Real Madrid, 31-32 önde geçti. Shane Larkin ile sayılar bulan temsilcimiz, üstünlüğü tekrar eline geçirdi ve sonrasında da Moerman ile üst üste sayılar bularak 1:37 kala 47-40'lık üstünlüğü yakaladı. Moerman ile etkinliğini sürdüren temsilcimiz, ilk yarıyı da 52-45 üstün kapattı.

Anadolu Efes'in ilk yarıdaki son 12 sayısının 10'u Fransız yıldız Adrien Moerman'dan geldi!

Üçüncü çeyreğe 5 sayı üst üste bularak başlayan Real Madrid, skoru 52-50'ye getirse de Micic-Larkin ikilisiyle etkili olan temsilcimiz, periyodun bitimine 3:38 kala skoru 69-54'e getirmeyi başardı. Kalan bölümde farkı büyük ölçüde korumayı başaran temsilcimiz, üçüncü çeyreği 74-60 önde tamamladı.

Son çeyreğe Arjantinli oyuncuları Campazzo ve Gabriel Deck'in sayılarıyla başlayan Real Madrid, 8:32 kala skoru 74-66 yaptı. Ayon ile sayılar bulan konuk ekip, ilk 5 dakikayı da farkı azaltarak 77-72 ile geçmeyi başardı. Son 3 dakikaya girilirken de Real Madrid, skoru 79-77'ye getirdi. 17 saniye kala da Real Madrid, Llull'un serbest atışlarıyla 82-83 öne geçmeyi başardı. Son hücumda Micic ile isabeti bulamayan temsilcimiz, maçtan 82-84 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimizin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.