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Spor

Anadolu Efes sonunu getiremedi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 93-91 yenildi.

15 Ekim 2024 Salı 23:44 - Güncelleme:
Anadolu Efes sonunu getiremedi
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 93-91 yenildi.

Karşılaşma, İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda yapıldı.

Bu maçın ardından lacivert-beyazlı ekip, üçüncü haftada ikinci kez mağlup oldu. İsrail temsilcisi ise ikinci galibiyetini aldı.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Maxime Boubert (Fransa)

Maccabi Playtika: Hoard 18, Menco 4, Sorkin 9, Randolph 7, Blatt 14, Lee 23, Dibartolomeo 3, Rivero 10, Cohen 5, Rayman

Anadolu Efes: Larkin 8, Nwora 21, Thompson 10, Poirier 22, Ercan Osmani 7, Beaubois 10, Smits 3, Johnson 1, Doğuş Özdemiroğlu 4, Oturu 2, Willis 3

1. Periyot: 23-24

Devre: 52-52

3. Periyot: 72-74

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