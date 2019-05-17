Anadolu Efes tarihinde ilk kez finalde

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde iki Türk takımının karşı karşıya geldiği yarı final maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup etti.

İspanya'nın Vitoria kentinde düzenlenen Dörtlü Final turnuvasında Fenerbahçe Beko'yu, Larkin (30 sayı) ve Micic'in (25) etkili oyunlarıyla yenen Anadolu Efes 19 Mayıs'taki finale adını yazdırdı.

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk 3 dakikası 5-5 tamamlandı. Shane Larkin ile art arda sayılar bulan Anadolu Efes 5. dakika geride kaldığında 11-5'lik üstünlük yakaladı. İyi savunmayla farkı kapatarak 7. dakika sonunda 16-15 öne geçen Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-19 önde bitirdi.

İkinci periyoda özellikle Larkin, Anderson ve Micic'in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, 13. dakika geride kaldığında 22-29'luk üstünlük elde etti. Art arda iki 3'lük atış ile farkı 1 sayıya (28-29) indiren sarı lacivertliler 15. dakikayı 32-28 geride tamamladı. Bu periyotta Fenerbahçe Beko'dan Sloukas, Anadolu Efes'ten de Simon 3. faullerini aldı. Özellikle dış atışlarla daha etkili olan Anadolu Efes devre arasına 45-40 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Larkin ile art arda 7 sayı bulan Anadolu Efes, 23. dakika sonunda farkı 8'e çıkardı. (44-52) Fenerbahçe'nin farkı kapatma arayışlarına Larkin, Anderson ve Dunston ile karşılık veren lacivert-beyazlılar, periyodun bitimine 49 saniye kala farkı 13 sayıya (55-68) yükseltti. Anadolu Efes final periyoduna 68-57 önde girdi. Üçüncü periyotta 11 sayı üreten Anadolu Efes'ten Larkin, takımının ve sahanın belirleyici ismi olarak öne çıktı.

Son çeyreğe Micic'in art arda 5 sayısıyla başlayan Anadolu Efes farkı 16 sayıya çıkardı. (57-73) Fenerbahçe Beko ise son periyodun ilk 2,5 dakikasında sayı bulamadı. Psikolojik olarak oyundan kopan Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenen Anadolu Efes, Dörtlü Final'de adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Kulüp tarihinde 3. kez Dörtlü Final'e katılan Anadolu Efes, ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Salon: Fernando Buesa Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Mehdi Difallah (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 4, Guduric 8, Green 13, Melli 9, Ahmet Düverioğlu, Kalinic 12, Vesely 14, Melih Mahmutoğlu 5, Sloukas 8, Sinan Güler

Anadolu Efes: Larkin 30, Micic 25, Simon, Moerman 7, Dunston 9, Anderson 10, Motum 9, Beaubois 2, Doğuş Balbay, Pleiss

1. Periyot: 20-19

Devre: 40-45

3. Periyot: 57-68