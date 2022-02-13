Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 84-77 ile geçti

13 Şubat 2022 Pazar 20:20 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 20:20

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 84-77 yendi.

Simon'un 4 sayısıyla maça başlayan Anadolu Efes, pota altında Pleiss ile ve Moerman ile sayılar üretmeye devam ederek 5. dakikada 8-3 üstünlük yakaladı. Rakibini boyalı alanda iyi savunan lacivert-beyazlı takım, Moerman'ın 3 sayılık basketiyle son dakika içinde 17 sayılık fark (29-12) yakaladı ve ilk çeyreği 29-15 önde geçti.

Maçın ikinci periyodunda tempoyu düşüren TOFAŞ savunmada da iyi yardımlaştı ve çeyreğin son dakikası içinde Ennis'in basketiyle farkı 6 sayıya (42-36) kadar indirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da 45-38 Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 7-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, Erten Gazi'nin 3 sayılık basketiyle 26. dakikada 60-46 ile farkı 14 sayıya çıkardı. Kalan bölümde iyi savunma yapan TOFAŞ, Ennis ile 63-59 ile farkı 4 sayıya indirdi. Anadolu Efes maçın 3. periyodunu ise Moerman'ın basketiyle 65-59 üstün geçti.

Son periyodun ilk 5 dakikasında 6 sayı yiyen TOFAŞ, hücumda iyi organize olarak hem pota altından hem dışarıdan sayı üretti. Muhsin'in boyalı alandan bulduğu basketle 34. dakikada 68-68 beraberliği yakalayan konuk ekip, Yiğit'in 3 sayılık basketiyle 35. dakika içinde 73-71 ile maçta ilk kez üstünlük yakaladı. Anadolu Efes kalan dakikalarda Micic, Moerman ve Pleiss gibi tecrübeli oyuncularıyla maça ağırlığını koydu. Micic'in basketiyle 36. dakikada 75-73 ile bir kez daha öne geçen lacivert-beyazlı takım karşılaşmayı da 84-77 kazandı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

ANADOLU EFES: Micic 12, Buğrahan Tuncer 4, Simon 9, Moerman 21, Pleiss 22, Beaubois 6, Erten Gazi 10, Egemen Güven, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir

TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 2, Shepherd 13, Cook 13, Simmons 2, Zubcic 3, Yiğit Arslan 7, Emre Tanışan 10, Ennis 16, Muhsin Yaşar 11

1. PERİYOT: 29-15

DEVRE: 45-38

3. PERİYOT: 65-59