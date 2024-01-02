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Spor

Anadolu Efes, Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak

THY Avrupa Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.

AA2 Ocak 2024 Salı 10:09 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.

Valensiya kentindeki Pabellon Fuente de San Luis'te yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan yayımlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 17 maçta 7 galibiyet, 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 14. sırada girdi. İspanya temsilcisi ise 9 galibiyet, 8 yenilgiyle 10. sırada yer alıyor.

ANADOLU EFES'TE 819. AVRUPA MAÇI

Lacivert-beyazlı takım, Valencia Basket müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 819. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 818 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 356 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 571. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 570 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 265'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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