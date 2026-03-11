İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0902
  • EURO
    51,2086
  • ALTIN
    7351.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes yarın Almanya deplasmanında
Spor

Anadolu Efes yarın Almanya deplasmanında

EuroLeague'in 31. haftasında Anadolu Efes yarın deplasmanda Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 11:03 - Güncelleme:
Anadolu Efes yarın Almanya deplasmanında
ABONE OL

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 31. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SAP Garden'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlı takım, geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 21 yenilgi yaşayarak 19. sırada kendine yer buldu. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, ligdeki son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Almanya temsilcisi ise 13 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi lacivert-beyazlılar, 74-72 kazanmıştı.

AVRUPA KUPALARINDA 906. MAÇINA ÇIKACAK

Anadolu Efes, Bayern Münih mücadelesiyle Avrupa kupalarında 906. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 905 karşılaşmada 503 galibiyet, 402 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 658. maçını yapacak. Geride kalan 657 müsabakanın 346'sını kazanan lacivert-beyazlılar, 311'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Uzun namlulu silahlarla soygun: Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.