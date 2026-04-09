  • Anadolu Efes yarın Dubai Basketbol'a konuk olacak
Anadolu Efes yarın Dubai Basketbol'a konuk olacak

EuroLeague'in 37. haftasında Anadolu Efes yarın deplasmanda Dubai Basketbol ile karşılaşacak.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 10:35 - Güncelleme:
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 37. haftasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Güvenlik sebebiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Zetra Arena'da oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 36 maçta 11 galibiyet ve 25 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 19. sırada girdi.

Oynadığı 36 müsabakanın 19'unu kazanan ve 17'sinden mağlubiyetle ayrılan Dubai Basketbol ise 11. basamakta yer aldı.

AVRUPA KUPALARINDA 912. MAÇINA ÇIKACAK

Anadolu Efes, Dubai Basketbol mücadelesiyle Avrupa kupalarında 912. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 911 karşılaşmada 505 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 664. maçını yapacak. Geride kalan 663 müsabakanın 348'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Manisa'da kahreden olay: Tamir etmek için altına girdiği minibüsün altında kaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
