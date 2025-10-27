İSTANBUL 27°C / 13°C
Spor

Anadolu Efes yarın Fransa deplasmanında

Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda Paris Basketbol ile karşılaşacak.

AA27 Ekim 2025 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
Anadolu Efes yarın Fransa deplasmanında
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fransız ekibi Paris Basketbol'un konuğu olacak.

Adidas Arena'daki karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.

Ligdeki son iki maçında Panathinaikos AKTOR ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle ligin 18. sırasında yer alıyor.

Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe Beko mağlubiyetiyle başlayan Paris Basketbol ise son maçında Partizan'ı 101-83 yendi. 4 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan Fransız temsilcisi, puan cetvelinin 3. basamağında bulunuyor.

