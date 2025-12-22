İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Anadolu Efes, yarın Fransa deplasmanında

EuroLeague'in 18. haftasında Anadolu Efes yarın deplasmanda Fransız ekibi LDLC ASVEL ile karşılaşacak.

22 Aralık 2025 Pazartesi 09:28
Anadolu Efes, yarın Fransa deplasmanında
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi LDLC ASVEL ile mücadele edecek.

LDLC Arena'daki mücadelede, hava atışı TSİ 22.45'te yapılacak.

Avrupa Ligi'ndeki 17 maçın 6'sını kazanan, 11'ini kaybeden lacivert-beyazlı ekip, haftaya averajla 16. sırada girdi.

Fransız ekibi, 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 13 yenilgiyle ligde 20. ve son basamakta yer alıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 15. RANDEVU

LDLC ASVEL ile Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 15. kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda iki takım arasında Kasım 2003 yılından bu yana oynanan 14 karşılaşmanın 10'unu lacivert-beyazlı takım, 4'ünü Fransız ekibi kazandı.

Anadolu Efes, rakibiyle oynadığı son 3 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 893. RANDEVU

Anadolu Efes, Dubai Basketbol karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 893. kez parkeye çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 892 karşılaşmada 500 galibiyet, 392 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 645. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 644 müsabakanın 343'ünü kazanırken 301'inde sahadan yenik ayrıldı.

