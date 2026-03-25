  • Anadolu Efes yarın İspanya deplasmanında! Rakip Real Madrid
Spor

Anadolu Efes yarın İspanya deplasmanında! Rakip Real Madrid

EuroLeague'in 34. haftasında Anadolu Efes yarın deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele TSİ. 22.45'te başlayacak.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 10:26
Anadolu Efes yarın İspanya deplasmanında! Rakip Real Madrid
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 34. haftasında yarın İspanyol temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Movistar Arena'daki karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 33 maçta 10 galibiyet, 23 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 18. sırada girdi.

İspanyol ekibi ise Avrupa Ligi'nde çıktığı 33 karşılaşmada 21 galibiyet, 12 mağlubiyet yaşadı ve 3. sırada yer aldı.

Sezonun ilk yarısındaki müsabakada Anadolu Efes, rakibine sahasında 81-75 mağlup oldu.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 48. RANDEVU

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 48. kez karşılaşacak.

Organizasyonda iki takım arasında Mart 2002'den bu yana oynanan 47 karşılaşmanın 17'sini lacivert-beyazlı takım, 30'unu ise İspanyol ekibi kazandı.

Taraflar arasında geçen yıl normal sezonda yapılan iki mücadeleyi 74-64 ve 79-73'lük skorlarla Anadolu Efes kazanmıştı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 909. MAÇ

Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 909. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 908 karşılaşmada 504 galibiyet, 404 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 661. maçını yapacak. Geride kalan 660 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 313'ünde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fiyat sorma bahanesiyle telefonu cepledi: Hırsızın savunması pes ettirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
