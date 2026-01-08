İSTANBUL 17°C / 3°C
Spor

Anadolu Efes yarın İtalya deplasmanında

Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes yarın deplasmanda İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani ile kozlarını paylaşacak.

8 Ocak 2026 Perşembe 09:58
ABONE OL

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani ile karşılaşacak.

Allianz Cloud'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, 18. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, ligde oynadığı son 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

İtalyan ekibi ise 10'ar galibiyet ve yenilgiyle 12. basamakta bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 896. RANDEVU

Anadolu Efes, Paris Basketbol karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 896. kez parkeye çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 895 karşılaşmada 500 galibiyet, 395 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 648. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 647 müsabakanın 343'ünü kazanırken 304'ünde sahadan yenik ayrıldı.

