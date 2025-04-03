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Spor

Anadolu Efes yarın Kızılyıldız deplasmanına konuk olacak

THY Avrupa Ligi'nin 33. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes yarın deplasmanda Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
Anadolu Efes yarın Kızılyıldız deplasmanına konuk olacak
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.

Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Maccabi Playtika'yı 90-88 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alan ve normal sezonun bitimine 2 maç kala play-in oynamayı garantileyen Anadolu Efes, ligde 18 galibiyet,14 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlı ekip ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Sırbistan temsilcisi ise 9. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, bu maçın ardından Zalgiris ile sahasında oynayarak normal sezonu tamamlayacak.

Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında oynanan maçta Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etmişti.

AVRUPA'DA 869. RANDEVU

Anadolu Efes, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarında 869. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 868 karşılaşmada 490 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 621. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 620 maçın 333'ünü kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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