Anadolu Efes, yarın Panathinaikos deplasmanında

EuroLeague'in 38. ve son haftasında Anadolu Efes yarın Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun 38. ve son haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

Oynadığı 37 maçta 12 galibiyet ve 25 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 20 takımın mücadele ettiği organizasyonda 19. sırada yer alıyor.

Haftaya 8. sırada giren Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR ise Anadolu Efes'e üstünlük sağlayıp diğer müsabakaların sonucuna göre ilk 6'da yer alarak doğrudan play-off bileti almaya çalışacak.

AVRUPA KUPALARINDA 913. MAÇINA ÇIKACAK

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR mücadelesiyle Avrupa kupalarında 913. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 912 karşılaşmada 506 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 665. maçını yapacak. Geride kalan 664 müsabakanın 349'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

