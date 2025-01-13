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Spor

Anadolu Efes yarın Paris Basketbol deplasmanında olacak

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşılaşacak.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 10:41 - Güncelleme:
Anadolu Efes yarın Paris Basketbol deplasmanında olacak
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Adidas Arena'daki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 10'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 11. sırada yer alıyor. Organizasyonda yaptığı 19 müsabakanın 11'ini kazanan Paris Basketbol ise 6. sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA 857. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 857. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 856 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 374 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 609. kez sahne alacak. Anadolu Efes, organizasyonda yaptığı 608 müsabakanın 325'ini kazandı, 283'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

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