İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2025 Perşembe / 21 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0094
  • EURO
    41,5202
  • ALTIN
    3719.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes yarın Partizan ile karşı karşıya gelecek
Spor

Anadolu Efes yarın Partizan ile karşı karşıya gelecek

THY Avrupa Ligi'nin 30. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes yarın Sırp ekibi Partizan ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

AA20 Mart 2025 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Anadolu Efes yarın Partizan ile karşı karşıya gelecek
ABONE OL

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Ligde oynadığı son 3 müsabakayı kazanan lacivert-beyazlılar, 15 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Partizan ise averajla bir basamak yukarıda yer alıyor.

AVRUPA'DA 866. RANDEVU

Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 866. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 865 karşılaşmada 487 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 618. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 617 maçın 330'unu kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.