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Spor

Anadolu Efes, yeni başantrenörünü açıkladı

Anadolu Efes, başantrenörlük görevine Luca Banchi'nin getirildiğini açıkladı. Tomislav Mijatovic'in ise görevine yardımcı antrenör olarak devam edeceği açıklandı.

AA7 Ocak 2025 Salı 22:38 - Güncelleme:
Anadolu Efes, yeni başantrenörünü açıkladı
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Anadolu Efes, başantrenörlük görevine İtalyan Luca Banchi'nin getirildiğini duyurdu.

Tomislav Mijatovic'in ise görevine yardımcı antrenör olarak devam edeceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı'nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık. 15 yıldır ailemizin bir parçası olan Tomislav Mijatovic ise yardımcı antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almayı sürdürecek." denildi.

HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Letonya Milli Takımı'nda 2021'den beri görev yapan Banchi, Livorno, Trieste, Trapani, Aurora Basket, Montepaschi Siena, Emporio Armani Milan, Auxulium Torino, Brose Bamberg, AEK, Lokomotiv Kuban, Pesaro, Strasbourg ve Virtus Segafredo Bologna takımlarını çalıştırdı.

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