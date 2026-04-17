17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
Spor

Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında

Anadolu Efes, EuroLeague'in 38. ve son haftasında bugün deplasmanda Panathinaikos AKTOR ile karşı karşıya gelecek.

AA17 Nisan 2026 Cuma 09:12
Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında
Anadolu Efes, Basketbol EuroLeague'de normal sezonun 38. ve son haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

Oynadığı 37 maçta 12 galibiyet ve 25 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 20 takımın mücadele ettiği organizasyonda 19. sırada yer alıyor.

Haftaya 8. sırada giren Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR ise Anadolu Efes'e üstünlük sağlayıp diğer müsabakaların sonucuna göre ilk 6'da yer alarak doğrudan play-off bileti almaya çalışacak.

AVRUPA KUPALARINDA 913. MAÇINA ÇIKACAK

Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR mücadelesiyle Avrupa kupalarında 913. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 912 karşılaşmada 506 galibiyet, 406 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise Anadolu Efes, 665. maçını yapacak. Geride kalan 664 müsabakanın 349'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 315'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de korku dolu anlar: Kamyon lastiği bomba gibi patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
