Anadolu Efes, Yunanistan'da sahaya çıkıyor

Basketbol THY EuroLeague'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus, S Sport 2 ve Bilyoner'den yayınlanacak.

EuroLeague'de 23 maçta 11 galibiyet, 12 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, averajla 12. sırada yer alıyor.

Yunan ekibi ise 16 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ligde lider konumda bulunuyor.

AVRUPA'DA 860. RANDEVU

Anadolu Efes, Olympiakos karşısında Avrupa kupalarında 860. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 859 karşılaşmada 483 galibiyet elde etti, 376 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 612. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 611 müsabakanın 326'sını kazandı, 285'inden mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇ ÖNCESİ NE DEDİLER?

Anadolu Efes Başantrenörü Luca Banchi: "Çok zorlu bir maç olacak. Olympiacos, EuroLeague'deki en yarışmacı takımlardan biri. Özellikle iyi bir atmosfere sahip oldukları sahaları onlara çok güven veriyor. 40 dakika boyunca istikrarlı oynamamız gerekiyor çünkü onların fizikselliğine, atletizmine ve kapasitesine karşılık vermeliyiz ve her 24 saniye boyunca topa sahip olma becerimizi geliştirmeliyiz. Bu yüzden 40 dakika boyunca yüksek tempoda bir oyun sergilemek için önemli bir performans ortaya koymalıyız ve takım olarak çaba sarf etmeliyiz."

Darius Thompson[Anadolu Efes]"Harika bir ev atmosferine sahip ve çok iyi bir takım olan Olympiacos'a karşı oynayacağız. Sahada takım olarak savaşmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız."