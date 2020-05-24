24 Mayıs 2020 Pazar 19:32 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 19:32

THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun devam etme olasılığı düşünülerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanan Anadolu Efes'te sonuçlar negatif çıktı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A takım yöneticileri, antrenörler, oyuncular ve çalışanlara 2 gün önce uygulanan Kovid-19 testlerin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 testleri yapılan tüm oyuncularımız, 2019-2020 sezonunun devamına hazır durumdadır. Kamuoyunun bilgilerine sunar, Kovid-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha acil şifalar dileriz." denildi.