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Anadolu Efes'i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.

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Karşılaşmaya Anadolu Efes, Moerman ve Doğuş Balbay, Fenerbahçe Beko ise Sloukas'ın sayılarıyla başladı. Sarı-lacivertliler, pota altında Ahmet Düverioğlu, dış atışlarda ise Ali Muhammad ile sonuca giderken, Anadolu Efes, Micic-Simon ikilisiyle skor üretti ve 5. dakika 9-9 eşitlikle geçildi. Simon, Micic ve Moerman ile rakip savunmayı aşan Anadolu Efes, yakaladığı 6-0'lık seriyle 7. dakikaya 15-9 önde girdi. Simon ile skor bulmaya devam eden Anadolu Efes, ilk çeyreği 20-16 üstün bitirdi.

Fenerbahçe Beko, 2. periyoda iyi giren taraf oldu. Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Kalinic ve Datome ile basketler üreten sarı-lacivertliler, 13-2'lik seri bularak 16. dakikada 29-22'lik skorla öne geçti. Doğuş Balbay'ın 3 sayılık basketiyle hücumdaki sıkıntısına son veren Anadolu Efes, Moerman'ın yine 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 16. dakikada farkı 1 sayıya (29-28) indirdi. Özellikle Ahmet Düverioğlu ile pota altında etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, kontrolü yeniden eline aldı ve soyunma odasına 39-34 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan 3. çeyrekte Anadolu Efes, Dunston ile skor üretirken, rakibine Sloukas ve Datome ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, 23. dakikaya 44-40 üstün girdi. Dış atışlardan Micic ile etkili olan Anadolu Efes, boyalı alanda da Dunston'ın skorer oyunuyla 10-2 seri buldu ve 25. dakikada 50-46 öne geçti. Her iki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzde yakaladığı bu bölümde Sloukas, Datome ve Melih Mahmutoğlu ile etkili olan Fenerbahçe Beko, periyodu 61-57 önde tamamladı.

Final çeyreğinin ilk bölümünde aldığı savunma ribauntlarını Sloukas-Datome ikilisiyle sayıya çeviren Fenerbahçe Beko, farkın kapanmasına izin vermedi, 33. dakikayı 68-63 üstün geçti. Sadece dış atışlara yönelen rakibi karşısında Green ve Datome ile skor üreten sarı-lacivertliler, 37. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 73-63. Kalan dakikalarda kontrollü bir oyun ortaya koyan ve Kalinic-Sloukas ile basketler bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 80-70 galip ayrıldı.

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