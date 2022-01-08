İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2022 Cumartesi / 5 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8073
  • EURO
    15,7787
  • ALTIN
    797.307
  • BIST100
    2033.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes'in bir Euroleague maçı daha koronavirüs nedeniyle ertelendi
Spor

Anadolu Efes'in bir Euroleague maçı daha koronavirüs nedeniyle ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Anadolu Efes'in Bitci Baskonia ile oynayacağı maç ve Kızılyıldız-Real Madrid maçları koronavirüs nedeniyle ertelendi.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 20:45 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 20:45
ABONE OL

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında 11 Ocak Salı günü oynanması planlanan Bitci Baskonia-Anadolu Efes ve Kızılyıldız-Real Madrid maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Bitci Baskonia ile Kızılyıldız kulüplerinin, 20. hafta maçları için yaptığı erteleme talebinin kabul edildiği belirtildi.

Bu kararların ardından, ligin 20. haftasında ertelenen maçı sayısı, dörde çıktı. 11 Ocak Salı günü oynanması planlanan Bitci Baskonia-Anadolu Efes, Kızılyıldız-Real Madrid, Zenit-ASVEL ve Monaco-UNICS Kazan maçları, takvimin uygun olması halinde ileri bir tarihte oynanacak.

Ligde 19. hafta müsabakalarının tamamı, takımlardaki Kovid-19 vakaları sebebiyle oynanamamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.