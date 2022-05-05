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Spor

Anadolu Efes'in Final Four'daki rakibi Olympiakos

Olympiakos, THY Euroleague'de çeyrek final mücadelesinde Monaco'yu 94-88 yenerek Final Four'a adını yazdırarak Anadolu Efes'in rakibi oldu.

IHA5 Mayıs 2022 Perşembe 00:32 - Güncelleme:
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THY Euroleague çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Olympiakos, Fransız temsilcisi Monaco'yu 94-88 mağlup ederek Final Four'a yükseldi. Olympiakos böylece Anadolu Efes'in rakibi oldu.

THY Euroleague çeyrek finalinde Olympiakos, Monaco'yu 94-88 mağlup ederek seride durumu 3-2 yaptı ve Final Four'a yükselen son takım oldu. Bu sonuçla Yunan ekibi, Anadolu Efes ile eşleşti.

Final Four'un diğer ayağında ise iki İspanyol ekibi Barcelona ile Real Madrid karşılaşacak. Final-Four maçları 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.

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