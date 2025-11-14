İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

Anadolu Efes'in konuğu Bayern Münih: Euroleague'de 15. randevu

Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Bayern Münih ile 15. kez kozlarını paylaşacak.

14 Kasım 2025 Cuma 16:18
Anadolu Efes'in konuğu Bayern Münih: Euroleague'de 15. randevu
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in 11. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Antalya'da karşı karşıya gelecek.

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Euroleague'de çıktığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 17. sırada başladı.

Ligde oynadığı 10 maçta 5'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Alman ekibi ise 13. basamakta kendisine yer buldu.

İKİ EKİP, 15. RANDEVUDA

Anadolu Efes ile Bayern Münih, Euroleague'de 15. kez karşılaşacak.

Organizasyonda iki takım arasında 2018-2019 sezonundan bu yana oynanan 14 müsabakanın 8'ini lacivert-beyazlı takım, 6'sını ise Alman ekibi kazandı.

Takımlar arasında geçen sezon oynanan iki maçı da Anadolu Efes, sahasında 101-90, deplasmanda ise 97-92 yenmeyi başardı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ 886. MAÇ

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 886. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 885 karşılaşmada 497 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Euroleague'de ise 638. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 637 maçın 340'ını kazanırken, 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

