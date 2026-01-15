İSTANBUL 12°C / 7°C
Spor

Anadolu Efes'in konuğu Kosner Baskonia

EuroLeague'in 22. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanyol ekibi Kosner Baskonia ile karşılaşacak.

15 Ocak 2026 Perşembe 09:38
Anadolu Efes'in konuğu Kosner Baskonia
EuroLeague'in 22. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanyol ekibi Kosner Baskonia ile mücadele edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

EuroLeague'de son 5 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, Baskonia'ya üstünlük kurarak kötü gidişe son vermeye çalışacak.

Geride kalan 21 haftada 6 galibiyet,15 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, averajla 18. sırada yer aldı.

Organizasyondaki 21 karşılaşmanın 7'sini kazanan, 14'ünü kaybeden Baskonia ise haftaya averajla 16. basamakta girdi.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 8. haftasında İspanya'da oynanan mücadelede Kosner Baskonia'ya 86-75 mağlup olmuştu.

İKİ TAKIM ARASINDA 31. MAÇ

Anadolu Efes ile Kosner Baskonia, EuroLeague'de 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2003-04 sezonundan bu yana 30 mücadelenin 16'sını lacivert-beyazlılar, 14'ünü ise İspanya ekibi kazandı.

AVRUPA KUPALARINDA 897. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 897. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 896 karşılaşmada 500 galibiyet, 396 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'de ise 649. maçını oynayacak. EuroLeague'deki 648 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 305'inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

