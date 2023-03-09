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Spor

Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Tel Aviv

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

AA9 Mart 2023 Perşembe 11:12 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Tel Aviv
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, 26 maçta 13 galibiyet ve 13 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor.

Dün konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 78-74 yenen Maccabi Tel Aviv ise 27 maç sonunda 14 galibiyet, 13 yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibine deplasmanda 80-72 yenilmişti.

AVRUPA'DA 794. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 794. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 793 karşılaşmada 451 galibiyet ve 342 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 546. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 545 mücadelenin 294'ünü kazandı, 251'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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