19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Spor

Anadolu Efes'in konuğu Monaco

EuroLeague'in 32. hafta maçında Anadolu Efes sahasında Fransız ekibi Monaco'yu konuk edecek.

HABER MERKEZİ19 Mart 2026 Perşembe 09:41 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in konuğu Monaco
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 32. haftasında Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Lacivert-beyazlı takım, geride kalan haftalarda aldığı 10 galibiyet ve 21 yenilgi ile 18. sırada kendine yer buldu.

Anadolu Efes, EuroLeague'de son maçında Almanya'nın Bayern Münih takımını deplasmanda 81-80 mağlup etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan mücadeleyi Monaco, 102-66 kazanmıştı.

Fransız ekibi, 17 galibiyet, 14 yenilgiyle EuroLeague'de 8. sırada bulunuyor.

