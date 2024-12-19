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Spor

Anadolu Efes'in konuğu Partizan

THY Avrupa Ligi'nin 17. hafta maçında Anadolu Efes yarın Sırp ekibi Partizan'ı sahasında konuk edecek.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 10:07 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in konuğu Partizan
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 16 maçta 9 galibiyet alan lacivert-beyazlılar, 7 müsabakada da rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, ligde 7. sırada yer alıyor.

Ligde 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti olan Partizan ise 12. sırada bulunuyor.

İKİ TAKIM, 17. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Anadolu Efes ile Partizan, Avrupa Ligi'nde 17. kez rakip olacak.

İki takım arasında oynanan 16 maçta takımlar 8'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

AVRUPA'DA 853. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 853. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 852 karşılaşmada 481 galibiyet elde ederken, 371 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 605. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'ndeki 604 maçın 324'ünü kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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